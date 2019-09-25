Зеленський не давав особистої згоди на публікацію стенограми розмови з Трампом



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Дональду Трампу загрожує імпічмент через розмову із Володимиром Зеленським

Зеленський заявив, що телефонні розмови між лідерами країн не мають публікуватись

Президент України Володимир Зеленський вважає, що телефонні розмови між лідерами країн не мають публікуватись.

Про це глава держави заявив під час пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

«Іноді такі речі, такі дзвінки між президентами незалежних країн вони не повинні публікуватись. Тому що, ви ж знаєте, є геополітика, є якісь плани і таке інше, але я не боюсь цього», — заявив Зеленський.

Він також додав, що не давав особистої згоди на публікацію стенограми розмови з Трампом, яка відбулась у липні.

«Якщо потрібен дозвіл юридичний, я просто не знаю формат. Якщо повинен був бути письмовий дозвіл — це одне питання… Я просто думав, що вони опублікують свою частину», — додав глава української держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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