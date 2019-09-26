На Харківщині поліцейський на смерть збив людину і втік з місця події



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На даний час поліцейський відсторонений від виконання службових обов’язків

У місті Куп'янську Харківської області співробітник поліції на смерть збив людину.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківщини.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня близько 05:00 на провулку Спортивному. Невідомий, керуючи транспортним засобом, здійснив наїзд на людину та зник з місця події. Від отриманих травм 25-річний чоловік помер на місці», – сказано у повідомленні.

У правоохоронних органах зазначили, що співробітник Куп’янського відділу поліції звернувся з рапортом про те, що він може бути причетним до вказаної аварії.

На даний час він відсторонений від виконання службових обов’язків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Про вказану подію повідомлено до Державного бюро розслідувань.