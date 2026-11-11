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Нові критерії бронювання. Мінагрополітики звернулося до сільськогосподарських підприємств

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нові критерії бронювання. Мінагрополітики звернулося до сільськогосподарських підприємств
Міністерство зазначило, що опрацювало заявки, подані до набрання чинності постановою Кабінету міністрів
фото: Міноборони України

Наразі триває перегляд галузевих критеріїв, за якими підприємства аграрного сектору можуть отримати статус критично важливих

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило про поточну ситуацію з розглядом заявок сільськогосподарських підприємств на отримання статусу критично важливих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

«Міністерство аграрної політики та продовольства України інформує аграрні підприємства про поточну ситуацію з розглядом заявок на визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Наразі триває перегляд галузевих критеріїв, за якими підприємства аграрного сектору можуть отримати статус критично важливих. Відповідну роботу здійснює Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», – йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначило, що опрацювало заявки, подані до набрання чинності постановою Кабінету міністрів від 23 жовтня №1328. Водночас ухвалення рішень щодо визначення підприємств критично важливими залежить від завершення перегляду галузевих критеріїв.

«Станом на 11 листопада Міністерство очікує відповідного рішення Координаційного центру. Після його отримання та державної реєстрації оновленого наказу Мінагрополітики відновить ухвалення рішень щодо визначення підприємств критично важливими. Окремо буде врегульовано питання розгляду заявок, погоджених у Державному аграрному реєстрі (ДАР) після оприлюднення постанови №1328», – додається у заяві.

У Міністерстві аграрної політики зазначили, що розуміють занепокоєння аграріїв, оскільки для підприємств важливо знати, коли відновиться розгляд заявок та ухвалення рішень про надання статусу критично важливих.

«Також Мінагрополітики працює над відновленням повноцінної роботи телефонної лінії для консультацій підприємств із питань визначення критичності. Про затвердження оновлених критеріїв, відновлення розгляду заявок та подальший порядок дій підприємств Міністерство повідомить додатково через офіційні інформаційні канали», – наголосило відомство.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну.

Як відомо, що квота бронювання для працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК) становитиме 95%.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. 

Зауважимо, що прем'єр-міністр Сергій Корецький запропонував бізнесу нову модель бронювання військовозобов'язаних працівників, яка передбачає можливість стовідсоткового захисту від мобілізації. Однак натомість підприємства мають взяти на себе зобов'язання прогнозовано забезпечувати поповнення лав Збройних сил. Така пропозиція викликає занепокоєння серед представників аграрного бізнесу.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації Мінагрополітики

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