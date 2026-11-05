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Скандальний львівський активіст Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скандальний львівський активіст Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру
Стахів записав відео у цивільному одязі
фото: скриншот з відео

Остапа Стахіва мобілізували до 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного

Псевдоактивіст та провокатор Остап Стахів, якого нещодавно затримали на вулиці та мобілізували, заявив, що «втік від викрадачів». Відео Стахіва 5 листопада поширив його соратник Жан Новосельцев, передає «Главком».

«Я втік від викрадачів, я не вважаю себе мобілізованим. Я не був мобілізований. Я не визнаю їхню ВЛК, жодні їхні дії – це все беззаконня. Я доведу це в судовому порядку», – сказав Остап Стахів.

Скандальний львівський активіст Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру фото 1

Остап Стахів зауважив, що його доправили зі Львівщини до центру морських піхотинців у Полтавській області. Відео він записував у цивільному одязі.

Псевдоактивіст заявив, що не підлягає мобілізації через підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Зокрема, йдеться про ст. 109 ККУ — заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Підозру за цією статтею йому оголосили через заклики до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою. Також Стахів фігурує у справі за ч. 2 ст. 114-2 ККУ щодо поширення інформації про розміщення Збройних сил України.

За інформацією джерел zaxid.net, Остапа Стахіва мобілізували до 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Напередодні львівського блогера Остапа Стахіва, який раніше здобув скандальну популярність через антивакцинаторську діяльність і виступи проти мобілізації, призвали до лав Збройних сил України. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби та направили до однієї з військових частин ЗСУ. 

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня 2024 року прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. 

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень.

Теги: мобілізація військовозобов'язаний війна Львів

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