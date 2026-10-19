Бронювання працівників. Корецький відповів, яким підприємствам не варто боятися змін

Прем'єр назвав два головні критерії критичності підприємств – обороноздатність і життєзабезпечення держави

Підприємства, які забезпечують обороноздатність України та життєдіяльність держави, не повинні хвилюватися через запланований перегляд правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю «BBC News Україна», повідомляє «Главком».

За словами очільника уряду, під час перегляду механізму бронювання ключовим критерієм залишатиметься реальна критична важливість підприємства для держави. «Тепер про критичність. Критичність – це два основних пункти: обороноздатність і життєзабезпечення держави. Тому крок номер один: визначити, що ось це – критичне, і до них взагалі жодного питання! Нема за що переживати!» – наголосив Корецький.

Прем'єр пояснив, що запропоновані зміни насамперед спрямовані на усунення зловживань у системі бронювання. Зокрема, йдеться про підприємства, які формально відповідають критеріям критичності, але фактично не забезпечують належного внеску в обороноздатність країни. «Переживати є тим, хто створив компанію, яка виробляє умовно два дрони на рік, але забронювала у себе як працівників сотні людей», – зазначив глава уряду.

Корецький також прокоментував побоювання щодо можливого скорочення бронювання працівників енергетичної галузі напередодні складної зими. «Кажуть, що у переддень найскладнішої зими ми зараз «енергетикам змінимо відсоток бронювання». Але ж це виглядає дивно, правильно? Хоча, звісно, на цьому дуже легко робити якісь маніпуляції і політичні зиски. У нас такої мети немає. Ми притомні і розуміємо, до чого це може призвести», – заявив прем'єр.

За його словами, уряд прагне збалансувати потреби Збройних сил у поповненні особового складу та необхідність забезпечення роботи критично важливих підприємств. Водночас Корецький визнав, що широких консультацій із представниками бізнесу щодо запропонованих змін не проводили. Однак він заперечив твердження, що рішення відтермінували через суспільний резонанс. Очільник уряду висловив сподівання, що протягом цього тижня запропоновані зміни до правил бронювання вдасться остаточно доопрацювати.

Нагадаємо, 16 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Раді пояснив необхідність перегляду правил бронювання зловживаннями з боку окремих підприємств. Як приклад він навів підрядну організацію, яка виконувала роботи для «Укренерго» та мала право на 100% бронювання працівників. Однак, за словами прем'єра, із сотні заброньованих співробітників лише 20 безпосередньо виконували критично важливі роботи, тоді як решта займалася іншими проєктами.