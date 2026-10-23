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Бронь виробникам зброї скоротиться на 5%. Міністр оборони оцінив рішення уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Бронь виробникам зброї скоротиться на 5%. Міністр оборони оцінив рішення уряду
Міноборони наголосило, що бронювання має зберігатися для працівників ОПК, які безпосередньо залучені до виробництва продукції для війська
фото: Міністерство оборони

Оборонне відомство визнає, що досі бронювання ставало інструментом зловживань у сфері ОПК

Уряд схвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників. Квота бронювання для працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК) становитиме 95%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Міністерство наголосило, що бронювання має зберігатися для працівників ОПК, які безпосередньо залучені до виробництва зброї та іншої продукції для війська. У відомстві зазначили, що рішення Кабміну дасть змогу забезпечити такий підхід.

«Підприємства повинні мати змогу планувати роботу, утримувати фахівців і нарощувати виробництво», – заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Міноборони додало, що бронювання не повинно ставати інструментом для зловживань. Відомство підкреслило важливість прозорості, чесного діалогу між державою та бізнесом. «Нам потрібно знати, хто реально працює і робить реальний внесок в оборону країни», – йдеться у повідомленні.

«Нам потрібні і люди, які захищають Україну на фронті, і фахівці, які забезпечують їх зброєю. Завдання держави – створити умови, за яких обидві складові нашої оборони працюватимуть ефективно, а правила будуть справедливими», – підсумував Хмара.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. 

Як повідомлялося, на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про перегляд рішення Кабміну від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. Документ підтримали 63 народні депутати.

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Теги: Міноборони бронювання від мобілізації мобілізація

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