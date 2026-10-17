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Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично
Автоматичне продовження відстрочок триватиме до 30 жовтня
фото: mod.gov.ua

Відстрочки продовжуватимуть поступово, тому сповіщення в Резерв+ надходитимуть не всім одночасно

Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в Резерв+ можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк. Це робить процес прозорішим для громадян і зменшує бюрократичне навантаження на державні установи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Коли продовжать відстрочку та як перевірити результат

Автоматичне продовження триватиме до 30 жовтня. Відстрочки продовжуватимуть поступово, тому сповіщення в Резерв+ надходитимуть не всім одночасно. Якщо сповіщення ще немає, дочекайтесь результату перевірки. Ви отримаєте повідомлення в будь-якому разі – і якщо ваша відстрочка продовжиться автоматично, і якщо цього не станеться.

Після сповіщення про успішне продовження перевірте новий строк дії відстрочки:

  • Відкрийте Резерв+.
  • Оновіть електронний військово-обліковий документ («+» → «Оновити документ»).
  • Перевірте строк відстрочки в розширених даних («+» → «Переглянути документ»).

Якщо в документі зазначено «до завершення мобілізації», це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації. Конкретну дату можна перевірити в розширених даних.

Якщо мобілізацію продовжать і право на відстрочку збережеться, її строк для визначених категорій громадян також може оновитися автоматично.

Як працює автоматичне продовження відстрочки

Система перевіряє дані в державних реєстрах, які підтверджують право на відстрочку. Якщо підстава залишається чинною і дані це підтверджують, відстрочка продовжується автоматично. Повторно подавати заяву чи звертатися до державних установ не потрібно.

Автоматичне продовження діє незалежно від того, де людина раніше оформила відстрочку – через Резерв+ чи ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочки, а відображає актуальні дані з державного реєстру.

Кому можуть автоматично продовжити відстрочку

Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян:

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до військової служби.
  • Батьки трьох і більше дітей.
  • Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.
  • Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.
  • Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
  • Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.
  • Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.
  • Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.
  • Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.
  • Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.
  • Студенти та аспіранти.
  • Працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці.
  • Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  • Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
  • Військовослужбовці, звільнені з полону.
  • Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Головна умова – підстава для відстрочки має залишатися чинною та підтверджуватися даними державних реєстрів.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилась автоматично

Резерв+ повідомить, якщо автоматично продовжити відстрочку не вдалося. Це не обов’язково означає, що ви втратили право на неї. Причиною можуть бути відсутні або застарілі дані в державних реєстрах.

У такому випадку потрібно:

  • Перевірити та за потреби оновити дані в реєстрах, які підтверджують право на відстрочку.
  • Подати новий запит через Резерв+, якщо відповідна послуга доступна, або звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.

Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення її строку.

Подавати заяву на відстрочку до ТЦК та СП не потрібно.

Які відстрочки можна оформити онлайн у Резерв+

Автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки – різні послуги.

Автоматично можуть продовжуватися відстрочки 22 категорій громадян. Водночас оформити нову відстрочку онлайн у Резерв+ наразі можуть 12 категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до військової служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки і чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти та аспіранти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці;
  • учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Міноборони поступово розширює перелік відстрочок, які можна оформити онлайн. Нові послуги з’являтимуться в Резерв+ у міру налагодження обміну даними між державними реєстрами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. 

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Теги: послуги застосунок мобілізація Міноборони Резерв+

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