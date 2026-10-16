Нові правила бронювання. Прем'єр навів приклад, коли зі 100 заброньованих лише 20 виконують критичні роботи

Прем'єр заявив про зловживання системою бронювання та пояснив, чому Кабмін переглядає чинні правила

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ очільника уряду у Верховній Раді.

Корецький наголосив, що можливість бронювати 100% військовозобов'язаних працівників створює умови для маніпуляцій. Зокрема, підприємства можуть оформлювати відстрочки для співробітників, чия робота не пов'язана з виконанням критичних завдань.

«Якщо ти маєш 100%, це означає, що ти можеш збільшувати штат безкінечно і бронювати людей, неважливо, є він ремонтником чи енергетиком», – пояснив прем'єр.

Як приклад Корецький навів схему, за якої підрядна організація отримує право на 100% бронювання завдяки співпраці з критично важливим підприємством.

«Є підрядник, який сьогодні заброньований на 100%, тому що виконує підрядні роботи, наприклад, для компанії «Укренерго». Коли ми детально розібралися, виявилося, що лише 20 людей зі 100 дійсно виконують ці роботи, а заброньовані всі 100. Решта займається іншими бізнесовими справами, реалізує різні проєкти, але при цьому всі працівники мають бронювання», – пояснив Корецький.

Уряд переглядає правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про зловживання системою та навів приклад підрядника, де зі 100 заброньованих працівників лише 20 виконували роботи. За словами глави уряду, щомісяця оформлюють десятки тисяч додаткових бронювань. Нині Кабмін доопрацьовує постанову, яка може змінити чинні правила. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 16, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Очільник Кабміну додав, що кількість додаткових бронювань щомісяця зростає на десятки тисяч. Саме тому уряд розглядає можливість перегляду чинних обмежень, водночас остаточного рішення ще немає.

На думку прем'єра, під час визначення критичності підприємств необхідно розмежовувати економічні показники та реальну важливість їхньої роботи для держави.

«Критичне – це обороноздатність і життєзабезпечення держави», – підкреслив Корецький.

Він також повідомив, що урядова постанова перебуває на доопрацюванні. Після завершення роботи над документом Кабмін оприлюднить остаточні зміни.

Рада виступила проти обмежень

Тим часом 16 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №16160, який передбачає перегляд урядового рішення від 13 жовтня щодо бронювання працівників критично важливих підприємств.

Ініціатори пропонують скасувати нові обмеження, провести консультації з представниками бізнесу та залучити їх до роботи над подальшими змінами. Також депутати виступають за збереження дорадчих функцій Координаційного центру з питань бронювання.

Що відомо про зміни у бронюванні

Нагадаємо, 13 жовтня «Главком» повідомляв про підготовку нових правил бронювання військовозобов'язаних. Уряд розглянув можливість скорочення квоти для оборонних та енергетичних підприємств зі 100% до 85%, а для окремих комунальних служб – із 75% до 60%. Остаточні показники тоді погодити не вдалося.

Раніше Національна асоціація оборонної промисловості звернулася до Кабміну з вимогою зберегти можливість повного бронювання працівників ОПК. Представники галузі попередили, що зменшення квоти може ускладнити виконання оборонних замовлень.

Згодом міністр оборони Євген Хмара анонсував перегляд підходів до бронювання. За його словами, система має враховувати реальний внесок підприємств у забезпечення Сил оборони та водночас залишатися справедливою.