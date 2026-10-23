Нові правила бронювання: головні нововведення, коли запрацює реформа

За словами Корецького, максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%

Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд фіналізував зміни в системі бронювання працівників. За його словами, головна мета нововведень – запровадити чесні й зрозумілі правила для всіх, хто працює в тилу, а насамперед – для військових, які захищають країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Корецького у Telegram.

«Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, які захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому. Тому ухвалюємо складні, але необхідні рішення», – наголосив Корецький.

Критичність підприємства відокремлюється від його економічних показників

«Критичними мають бути сфери, які реально працюють на оборону та економіку: ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші. Для них нічого не зміниться. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено й перевірятимуть на зловживання», – пояснив глава уряду.

Максимальний рівень бронювання

За словами Корецького, максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%.

«Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом. Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру», – зазначив прем'єр.

Посилення відповідальності за ухилення від служби

Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. «Правила мають бути однакові для всіх», – сказав Корецький.

Механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання

За словами глави уряду, підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби. «Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата», – сказав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що умови механізму спільно опрацюють Міноборони, Мінекономіки та представники бізнесу. За його словами, уряд планує затвердити прозорий і дієвий механізм до 1 грудня. Він має дати впевненість військовим у можливості ротації, а тим, хто йтиме на службу, – гарантію чітко визначеного терміну. Прем’єр наголосив, що кінцева мета – створити зрозумілу систему, у якій кожен знатиме свої права й обов’язки, щоб уникнути ситуацій, коли людей доводиться розшукувати на вулицях.

«Ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра. Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні й викорінити зловживання. Водночас, ми як держава і суспільство маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до посилення мобілізації в Росії. Ми ведемо війну за виживання держави і наших людей. Ці рішення непрості, але їх потрібно ухвалювати», – сказав Корецький.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня розглянув зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, уряд обговорив можливе скорочення лімітів для працівників критично важливих підприємств, однак остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалив. Відповідні пропозиції мають доопрацювати протягом п'яти днів.

До слова, прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив можливе скорочення лімітів бронювання працівників критично важливих підприємств численними зловживаннями. За його словами, чинна система дозволяє компаніям збільшувати штат і бронювати навіть тих співробітників, які безпосередньо не забезпечують обороноздатність чи життєдіяльність країни.

Як повідомлялося, на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про перегляд рішення Кабміну від 13 жовтня 2026 року щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. Документ підтримали 63 народні депутати.