Роботу «Резерв+» відновлено після технічного збою

Користувачам рекомендовано заздалегідь подбати про паперові копії документів на випадок проблем із доступом до застосунку

У мережі користувачі повідомляють про технічні проблеми в роботі мобільного застосунку «Резерв+». Також рекомендовано заздалегідь підготувати документи у паперовому вигляді, щоб мати їх під рукою в разі тимчасової недоступності сервісу. Про це повідомляє «Главком».

Згодом Міноборони повідомило, що збій було оперативно усунено і застосунок знову працює без проблем у всіх користувачів.

«Резерв+» – мобільний застосунок Міністерства оборони України, за допомогою якого військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть переглядати свої військово-облікові дані й отримувати електронний військово-обліковий документ.

У застосунку стався технічний збій фото: соцмережі

Водночас на момент підготовки матеріалу немає підтвердженої інформації про причину можливого збою, його масштаб і тривалість. Також потребує офіційного уточнення, чи вплинули технічні проблеми на доступ до електронних військово-облікових документів.

Нагадаємо, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» можна завчасно завантажити або роздрукувати, щоб мати його копію поза застосунком. Водночас перед використанням паперової копії варто перевірити актуальні вимоги до документів і порядок їх пред’явлення.

Варто нагадати, що у застосунку «Резерв+» знову доступне оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю.