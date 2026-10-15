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Роботу «Резерв+» відновлено після технічного збою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Роботу «Резерв+» відновлено після технічного збою
Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» можна завчасно завантажити
фото: РБК-Україна

Користувачам рекомендовано заздалегідь подбати про паперові копії документів на випадок проблем із доступом до застосунку

У мережі користувачі повідомляють про технічні проблеми в роботі мобільного застосунку «Резерв+». Також рекомендовано заздалегідь підготувати документи у паперовому вигляді, щоб мати їх під рукою в разі тимчасової недоступності сервісу. Про це повідомляє «Главком».

Згодом Міноборони повідомило, що збій було оперативно усунено і застосунок знову працює без проблем у всіх користувачів. 

«Резерв+» – мобільний застосунок Міністерства оборони України, за допомогою якого військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть переглядати свої військово-облікові дані й отримувати електронний військово-обліковий документ.

У застосунку стався технічний збій
У застосунку стався технічний збій
фото: соцмережі

Водночас на момент підготовки матеріалу немає підтвердженої інформації про причину можливого збою, його масштаб і тривалість. Також потребує офіційного уточнення, чи вплинули технічні проблеми на доступ до електронних військово-облікових документів.

Нагадаємо, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» можна завчасно завантажити або роздрукувати, щоб мати його копію поза застосунком. Водночас перед використанням паперової копії варто перевірити актуальні вимоги до документів і порядок їх пред’явлення.

Варто нагадати, що у застосунку «Резерв+» знову доступне оформлення відстрочок, пов’язаних з інвалідністю.

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Теги: мобілізація застосунок бронювання від мобілізації Резерв+

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Роботу «Резерв+» відновлено після технічного збою
Роботу «Резерв+» відновлено після технічного збою
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