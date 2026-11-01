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Противник мобілізації та псевдоактивіст Остап Стахів став військовослужбовцем ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Противник мобілізації та псевдоактивіст Остап Стахів став військовослужбовцем ЗСУ
Наразі Стахів направлений до однієї з військових частин для проходження служби
фото: скріншот із відео

Військово-лікарська комісія одного з львівських РТЦК визнала скандального блогера придатним до військової служби

Львівського блогера Остапа Стахіва, який раніше здобув скандальну популярність через антивакцинаторську діяльність і виступи проти мобілізації, призвали до лав Збройних сил України. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до служби та направили до однієї з військових частин ЗСУ. Про це повідомив представник управління комунікацій Оперативного командування «Захід» Олег Домбровський у коментарі телеканалу «Перший Західний», інформує «Главком».

«Стахів пройшов військово-лікарську комісію. Він був визнаний придатним для проходження військової служби за результатами військово-лікарської експертизи. І призваний до лав Збройних сил України», – розповів Домбровський.

За його словами, наразі Стахів уже є військовослужбовцем і направлений до однієї з військових частин для проходження служби.

«Він направлений для проходження служби до однієї з військових частин для виконання громадського, конституційного обов’язку», – зазначив представник ОК «Захід».

Напередодні Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що Остапа Стахіва працівники поліції доставили до одного з районних ТЦК та СП Львова.

За інформацією відомства, блогер перебував у розшуку як порушник правил військового обліку з 6 березня 2026 року.

Нагадаємо, 41-річний Остап Стахів став відомим завдяки антивакцинаторській діяльності та публічним виступам проти мобілізації. За декілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення він підбурював людей до масових заворушень і захоплення державних установ під виглядом антивакцинаторського руху. Тоді йому повідомили про підозру в діях, спрямованих на повалення конституційного ладу.

У 2024 році блогер отримав ще дві підозри – у шахрайстві з прескартами та поширенні інформації про розташування Збройних сил України.

Згодом Стахів вийшов із СІЗО під заставу, розмір якої перевищував 900 тисяч гривень.

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Теги: порушник блогер ТЦК мобілізація

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