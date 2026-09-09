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Чи є квартири в Києві? Стефанішина вперше відреагувала на скандал

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Чи є квартири в Києві? Стефанішина вперше відреагувала на скандал
Стефанішина відповіла на підозру в незаконному збагаченні
скриншот з відео

Колишня урядовиця заявила, що за понад десять років роботи в державному секторі так і не змогла придбати власне житло

Колишня віцепрем’єр-міністерка, міністерка юстиції та посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що за роки роботи на державній службі не нажила значних статків. За її словами, протягом роботи в уряді вона не мала можливості придбати окреме житло для себе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Стефанішиної Радіо Свобода.

Тема статків Стефанішиної виникла під час обговорення кримінального провадження, у якому їй інкримінують незаконне збагачення та недекларування майна. За версією слідства, йдеться, зокрема, про дві квартири у столичному житловому комплексі «Файна Таун». Сама Стефанішина категорично заперечила, що купувала цю нерухомість через інших людей. «Я нічого не купувала, ні через подругу, ні через батьків, ні через друзів, ні через будь-які колеги», – заявила вона.

Стефанішина також підтвердила, що жінка, яка фігурує у матеріалах справи, є її близькою подругою, однак відкинула твердження про свою причетність до придбаної нею нерухомості.

Говорячи про звинувачення у незаконному збагаченні, колишня посадовиця наголосила, що не вважає себе людиною, яка збагатилася завдяки державній службі. «Знову ж таки, незаконне збагачення, про слово «багатство». Це те, чого в мене немає», – сказала Стефанішина.

Раніше в цій же розмові вона зазначила, що її друзі жартують про формулювання підозри, оскільки, на її думку, за час роботи на державу вона не накопичила значних статків.

«Незаконне збагачення від слова «багатство», і це точно те, чим я не розжилася за період свого служіння державою», – сказала колишня урядовиця.

Окремо Стефанішина розповіла про житло. За її словами, протягом роботи в уряді вона не змогла придбати власну квартиру та певний час користувалася нерухомістю матері. «Я не мала змоги за період протягом своєї роботи в уряді придбати окреме житло для себе. Я не мала цієї змоги», – заявила вона.

Водночас журналістка нагадала про квартиру матері Стефанішиної у столичному ЖК «Львівська площа». За озвученими в інтерв'ю даними, трикімнатну квартиру площею близько 100 кв. м було придбано у жовтні 2022 року за ціною, яка була майже вчетверо нижчою за ринкову. Стефанішина раніше пояснювала таку різницю тим, що її мати інвестувала в нерухомість раніше та за іншою ціною.

Стефанішина наголосила, що частина претензій слідства стосується того, коли саме вона мала декларувати користування певним майном. За її словами, сторона захисту має власні розрахунки, а остаточну оцінку цим обставинам повинен дати суд.

3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла. Наступного дня антикорупційні органи повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні. За версією слідства, починаючи з 2024 року витрати Стефанішиної майже на 14 млн грн перевищили її офіційні доходи. Зокрема, слідство вважає, що експосадовиця придбала дві однокімнатні квартири у столичному житловому комплексі «Файна Таун», оформила їх на подругу та профінансувала ремонт.

До суми ймовірного незаконного збагачення правоохоронці також включили 1,8 млн грн, витрачених на авіаквитки, а також кошти за оренду квартири на початку 2024 року.

Крім того, за даними слідства, Стефанішина не задекларувала користування автомобілем Mercedes-Benz, оформленим на її підлеглого, та проживання у квартирі батьків у центрі Києва.

Сама Стефанішина провину не визнає. Сторона захисту стверджує, що вона не купувала квартири у «Файна Таун», мала достатньо коштів для придбання авіаквитків та задекларувала квартиру батьків. Щодо автомобіля захист наполягає, що експосадовиця користувалася ним нечасто, а тому, на їхню думку, не мала декларувати його.

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Теги: корупція в Україні посол Ольга Стефанішина

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