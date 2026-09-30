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Під час бійки пілотів один із них дістав ніж та намагався розбити літак Flydubai – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Під час бійки пілотів один із них дістав ніж та намагався розбити літак Flydubai – ЗМІ
Борт подав аварійні сигнали, зокрема код 7500, який у міжнародній авіації використовується для повідомлення про викрадення
фото: flydubai

Пасажири втрутилися у конфлікт і допомогли взяти ситуацію під контроль, після чого було подано сигнал про захоплення літака

Під час польоту літака Flydubai за маршрутом Дубай – Тель-Авів між двома пілотами сталася бійка. Один із них нібито дістав ніж і намагався завдати удару колезі, а також влаштувати небезпечну ситуацію з керуванням літаком. Про це розповіла пасажирка рейсу виданню i24news, передає «Главком».

За її словами, конфлікт між пілотами спалахнув у кабіні під час польоту. Пасажири почули шум і зрозуміли, що в кабіні відбувається бійка. «Були моменти, коли ми думали, що не виберемося звідси живими», – розповіла жінка.

Пасажирка стверджує, що один із пілотів дістав ніж і намагався поранити іншого. Після цього пасажири, які перебували на борту, втрутилися в конфлікт, схопили нападника та допомогли припинити бійку. Один із пілотів отримав травми. За словами пасажирки, після посадки йому надали медичну допомогу.

Через інцидент літак здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії. Борт приземлився в аеропорту Табук. Усі люди, які перебували на борту, залишилися живими. Associated Press повідомило, що екстрена посадка була пов'язана саме з конфліктом між пілотами, а не з викраденням літака.

Раніше ситуація викликала побоювання щодо можливого захоплення літака. Борт подав аварійні сигнали, зокрема код 7500, який у міжнародній авіації використовується для повідомлення про викрадення або незаконне втручання. Через це Ізраїль підняв у повітря винищувачі для супроводу літака.

Згодом стало відомо, що загроза викрадення не підтвердилася. За даними ізраїльських ЗМІ, причиною надзвичайної ситуації стала саме бійка членів екіпажу. Також зазначається, що нібито один з пілотів виявився українцем, а інший росіянином, що могло стати причиною конфлікту.

Інформація про те, що один із пілотів намагався навмисно розбити літак, наразі базується на свідченнях пасажирки та повідомленнях ЗМІ. Офіційні авіаційні служби не повідомляли про підтверджену спробу навмисного знищення літака.

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Теги: літак Ізраїль викрадення кримінал

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