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Делегації Ізраїлю та Німеччини приїхали до Києва: Зеленський зробив заяву

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Делегації Ізраїлю та Німеччини приїхали до Києва: Зеленський зробив заяву
Глава держави зазначив, що спільне вшанування пам’яті є важливим і в умовах нинішньої війни Росії проти України
фото: кадр з відео

Іноземні представники разом із українськими посадовцями вшанували пам’ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру

Президент Володимир Зеленський разом із представниками урядів Ізраїлю та Німеччини вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру. Церемонія відбулася біля меморіального знака «Менора» у Києві в 85-ті роковини масових розстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента. 

У заході взяли участь міністр фінансів Ізраїлю Зеєв Елькін, міністерка освіти, сімейних справ, літніх людей, жінок та молоді Німеччини Карін Прін, представники українського уряду, дипломати, рабини та представники єврейських громад.

Зеленський разом із присутніми встановив лампадки біля «Менори» та вшанував пам’ять людей, яких нацисти вбили під час окупації Києва.

Президент наголосив, що Бабин Яр став місцем загибелі представників різних національностей, професій та віросповідань. За його словами, пам’ять про цю трагедію має нагадувати про цінність людського життя та необхідність протидіяти злу.

«Важливо, що попри жорстоку російську війну у 85-ті роковини трагедії наші партнери мають можливість приїхати до Києва й віддати шану всім невинним жертвам страшного злочину», – заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що спільне вшанування пам’яті є важливим і в умовах нинішньої війни Росії проти України. Він закликав об’єднуватися, щоб подібні трагедії більше не повторювалися.

«І наш спільний обов’язок – об’єднуватися проти зла, щоб такі трагедії ніколи не повторювалися», – наголосив президент.

За час нацистської окупації Києва в Бабиному Яру було вбито близько 100 тисяч людей. Серед жертв були переважно євреї, а також роми, українські націоналісти, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні та інші представники різних груп.

29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли в Бабиному Яру близько 34 тисяч київських євреїв. Масові вбивства на цьому місці тривали протягом наступних років окупації.

Участь представників Ізраїлю та Німеччини у церемонії в Києві стала частиною міжнародного вшанування пам’яті жертв нацистських злочинів. Карін Прін, яка представляла уряд Німеччини, під час заходу наголосила на незмінній відповідальності Німеччини за збереження пам’яті про жертв нацизму та на солідарності з Україною.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має оновлену інформацію про підготовку Росії до наступного масованого удару по Україні. Глава держави закликав громадян берегти себе та не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки.

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Теги: Володимир Зеленський Київ Бабин Яр історія Ізраїль Німеччина

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