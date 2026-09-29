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Трамп спростував заяву посла США в Китаї про можливий продаж американської зброї Пекіну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп спростував заяву посла США в Китаї про можливий продаж американської зброї Пекіну
Трамп: Я ніколи про це не чув
фото: Reuters

Дональд Трамп припустив, що посол міг переплутати Китай із Тайванем

Дональд Трамп спростував заяву посла США в Китаї про те, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном обговорювався продаж американського озброєння Пекіну. Про це пише «Главком».

За словами Трампа, таке питання не порушувалося, а посол міг переплутати Китай із Тайванем:

«Я ніколи про це не чув. Мені доведеться запитати його. Ви маєте на увазі, що ми збираємося продавати? Ні, вони, ймовірно, хотіли б це купити, тому що ми дійсно виробляємо обладнання краще за те, що є у них, тож, можливо, це гарна ідея. Але ми цього не обговорювали. Можливо, вони говорили про Тайвань. Думаю, він, імовірно, говорив про Тайвань».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запитав лідера Китаю Сі Цзіньпіна, чи не хотів би той придбати американську зброю. 

«Президент Трамп постійно повторює: «Слухайте, ми продаємо зброю іншим країнам по всьому світу». Він навіть у якийсь момент запитав президента Сі, чи не хотів би той щось придбати», – сказав посол США в КНР Девід Пердью. Посол не надав додаткових подробиць і не розкрив відповіді Сі Цзіньпіна.

Більшість американських політиків та законодавців обох партій вважають Китай найбільшим військовим, економічним та дипломатичним суперником Сполучених Штатів – єдиним реальним конкурентом Америки як наддержави.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США повинні співіснувати в мирі. Він сказав, що військові обох країн «повинні підтримувати регулярний діалог і вдосконалювати механізми кризової комунікації та запобігання: «Пастку Фукідіда можна подолати».

Теги: Китай Дональд Трамп посол Тайвань озброєння Сі Цзіньпін

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