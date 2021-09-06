Новий глава МВС анонсував великий прорив у пожежогасінні

За словами міністра, кількість пожежних літаків в Україні найближчим часом буде подвоєно

В Україні планується створити європейський хаб для гасіння пожеж. Про це під час інтерв’ю виданню Interfax-Україна заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Він підкреслив, що на сьогодні в Україні наявні 4 пожежні літаки, яких не вистачає для гасіння пожеж. Тим паче в останні роки лісові пожежі відбуваються все частіше.

«Протягом цього і наступного року ми хочемо подвоїти кількість літаків АН-32П – таким чином, отримаємо базу для пожежогасіння та зможемо більш ефективно відсікати вогонь від населених пунктів, стратегічних об'єктів, швидше локалізувати пожежі», – зазначив керівник МВС.

Також міністр внутрішніх справ зазначив, що у ДСНС планують створити систему космічного моніторингу пожежної обстановки, щоб зі знімків бачити, де зароджується пожежа та скорочувати час реагування на неї до годин.

Ще одним нововведенням, яке планується втілити у життя, є проєкт добровільних пожежних дружин:

«Проєкт добровільних пожежних дружин (команд) – це ідея поєднання місцевої ініціативи та державного підходу. Такі проєкти успішно працюють в Європі, і раніше такий підхід був реалізований в Радянському Союзі, коли саме такі добровільні команди грали ключову роль у гасінні пожеж у невеликих містах, селищах і селах. Тому даний проєкт – абсолютно правильна та потрібна ініціатива. З боку ДСНС буде передача техніки дружинам, з боку громад – забезпечення функціонування таких підрозділів «на місцях», – підсумував Денис Монастирський.

Нагадаємо, також Денис Монастирський повідомив, що виступає проти розділення МВС, однак про це просять міжнародні партнери.

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