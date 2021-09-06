Нагрудні камери та електромобілі. Глава МВС розповів, як буде економити бюджетні гроші

«Перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для державного бюджету», вважає міністр

Міністерство внутрішніх справ закупить для поліційських понад 6 тис. нагрудних камер та електромобілі. Про це на презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє сайт МВС.

«Зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів десь на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку бодікамер для поліцейських. Це має збільшити довіру до працівників поліції», – зазначив міністр.

Очільник МВС нагадав, що поліцейський обов’язково повинен вмикати нагрудну камеру, коли зупиняє громадянина.

«Якщо камера вимкнена, поліцейський порушує закон. Ми маємо забезпечити ними всю патрульну поліцію», – сказав Денис Монастирський.

Крім того, МВС ініціює закупку першої партії електромобілів для патрульної поліції.

«Попередні дані свідчать про економію за багатьма статтями витрат, зокрема зменшення витрат на паливо. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом. Такі авто для поліції вже використовують у Швейцарії, Іспанії, Великій Британії, Нідерландах», – зазначив міністр внутрішніх справ.

До слова, Денис Монастирський також повідомив, що свідомо не виходив на публіку упродовж місяця – вивчав, як працює система щоб запропонувати ракурс змін. Першою такою зміною стане проведення аудиту у відомстві.

Також глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство мера Кривого Рогу.

Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку 13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.