Загибель мера Кривого Рогу. Глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство

Монастирський запевнив, що тиск на слідство наразі не чиниться

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у справі щодо загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова попередньо можна говорити про самогубство. Про це Монастирський сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації, як не хотіли б цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт через це», – сказав Монастирський.

Він додав, що тиск на слідство наразі не чиниться.

«Висновок же з приводу причин смерті дасть поліція – думаю, брифінг буде наступного тижня. Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство», – сказав Монастирський.

Міністр додав, є зовнішні фактори щодо цієї справи, які вже встановили правоохоронці: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і було виявлено серйозні зловживання.

«Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому разі – мер. Поліція дійде однозначного висновку щодо причин смерті, про це скажуть на спеціальному брифінгу», – зазначив глава МВС.

Зазначимо, наприкінці серпня колишній мер Кривого Рогу Вілкул знову очолив місто.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.