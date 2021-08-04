Ще одного заступника Авакова звільнено з МВС

Антон Геращенко був заступником міністра внутрішніх справ з вересня 2019 року

Антон Геращенко був заступником міністра внутрішніх справ з вересня 2019 року

Крісло Геращенка тепер займатиме Мері Акопян

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

«Звільнити Геращенка Антона Юрійовича з посади заступника міністра внутрішніх справ України», – йдеться в тексті рішення уряду.

ЗМІ повідомляють, що його звільнили за власним бажанням.

На його місце була призначена Акопян Мері Андраніківна.

Зазначимо, Антона Геращенка призначили на посаду заступника голови Міністерства внутрішніх справ України у вересні 2019 року. Він відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, Громадською радою при МВС, зв'язок із засобами масової інформації.

Відомо, що Геращенко може залишитися у МВС на посаді радника.

Також повідомлялося, що новий очільник МВС Денис Монастирський запропонував президенту Володимиру Зеленському залишити Геращенка на посаді заступника, проте «ця ініціатива не викликала у президента захоплення». Видання зазначило, що Геращенко може залишитися у МВС на посаді радника.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

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