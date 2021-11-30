Спроба держперевороту в Україні: посадовець СБУ прокоментував хід справи

Ілля Вітюк запевнив, що невдовзі СБУ проінформує суспільство про хід справ про «державну зраду»

Про можливу підготовку до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу раніше заявляв президент Зеленський

На сьогодні зарано говорити про підозри чи затриманих за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади. Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Він зазначив, що «найближчим часом суспільство буде проінформоване з цього питання».

«На сьогодні це один із прикладів спроб РФ з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні. Якщо говорити про ст. 109 КК України (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, – «Главком»), то з початку року лише департаментом кібербезпеки СБУ таких кримінальних проваджень було відкрито понад 40», – зазначив очільник департаменту кібербезпеки СБУ.

Вітюк додав, що наразі у департаменту є 34 підозри та близько 30 вироків суду за такими кримінальними справами.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

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