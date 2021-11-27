Переворот в Україні готує сам Зеленський – Ірина Геращенко

«Президент послав сигнал, що, мабуть, іде на другий термін»

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону розповів, що в Україні готують спробу державного перевороту, у якому також братиме участь Ринат Ахметов. Насправді ж переворот готує сам Зеленський. Таку думку в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» висловила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«Тому що сьогодні, коли країна чекала указу про відставку Єрмака, він заявив, що призначив двох суддів Конституційного суду за квотою президента. Хоча у Конституційному суді немає зараз вільних місць. І потім він заявив, що до цього Конституційного суду, «упакованого» вже повністю, на 300%, людьми Зеленського «Слуги» подадуть подання про те, коли ж мають відбутися парламентські вибори. І очевидно, яке рішення може прийняти цей суд», – сказала народна депутатка.

За словами Ірини Геращенко, Зеленський намагається таким чином пролонгувати нинішній парламент іще на рік. І не, виключено, що і час свого перебування на посаді.

«Сьогодні він послав сигнал, що, мабуть, іде на другий термін», – зауважила Геращенко про президента.

Нагадаємо, Арсен Аваков вважає, що конфлікт керівництва держави із бізнесменом Рінатом Ахметовим у поточних соціально-економічних реаліях може сильно нашкодити чинній владі, а його реальні причини полягають не у підготовці «державного перевороту» а у кричущій некомпетентності чинного керівництва держави.

Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

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