Поліція назвала кількість правоохоронців, яких вивела 1 грудня в центр Києва

Правоохоронці забезпечують безпеку та порядок під час масових заходів у столиці

Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час акцій протесту в центрі Києва залучені понад 3 тис. поліцейських і 1,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

1 грудня патрульні спільно з іншими підрозділами несуть службу в посиленому режимі.

«Закликаємо громадян з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку, не піддаватися на провокації та дотримуватися заявленого мирного формату проведення акцій. Якщо необхідна допомога – звертайтесь до поліції», – йдеться в повідомленні патрульних.

Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувалася акція протесту ФОПів. Зараз протестувальники рушили до Офісу президента під пісню «Кварталу 95» «Нас бьют, мы летам».

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

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