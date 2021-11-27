Байден відреагував на заяву про переворот в Україні

В Америці стурбовані новинами з нашої країни

Лідер США поділився думками щодо резонансного повідомлення Зеленського

Президент США Джозеф Байден відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про переворот в Україні. Він заявив про те, що його це хвилює. Про це пише Voice of America.

«Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їх здатність керувати своєю державою», – зазначив президент Сполучених Штатів у п'ятницю під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію з президентом України, Джо Байден відповів: «Цілком можливо».

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю «представників Росії».

Також Байден вважає можливою розмову з Зеленським і Путіним уже найближчим часом.

Напередодні стало відомо, що США намагаються переконати Путіна не нападати на Україну.

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