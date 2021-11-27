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    Байден відреагував на заяву про переворот в Україні

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    В Америці стурбовані новинами з нашої країни - Байден відреагував на заяву про переворот в Україні
    В Америці стурбовані новинами з нашої країни
    Фото: АР

    Лідер США поділився думками щодо резонансного повідомлення Зеленського

    Президент США Джозеф Байден відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про переворот в Україні. Він заявив про те, що його це хвилює. Про це пише Voice of America.

    «Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їх здатність керувати своєю державою», – зазначив президент Сполучених Штатів у п'ятницю під час розмови з журналістами.

    На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію з президентом України, Джо Байден відповів: «Цілком можливо».

    Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю «представників Росії».

    Також Байден вважає можливою розмову з Зеленським і Путіним уже найближчим часом.

    Напередодні стало відомо, що США намагаються переконати Путіна не нападати на Україну.

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    Теги: США Джозеф Байден переворот Володимир Зеленський президент
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    Байден відреагував на заяву про переворот в Україні