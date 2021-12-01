Москаль: «Держпереворот» виявився приватними розборками Арахамії з його бізнес-партнерами

Москаль пояснив, шо 2 з 4 так званих «заколотників» виявилися конкурентами бізнес-партнера Арахамії по ЄДАПС Юрія Сидоренка, який переховується в ОАЕ

Москаль зазначив, що Зеленському потрібна була гучна заява, а Арахамії потрібно було прибрати конкурентів

Фігурантами так званого «державного перевороту» виявилися конкуренти лідера «Слуги Народу» Давида Арахамії по контролю над Єдиною державною автоматизованою паспортною системою (ЄДАПС).

Про це повідомив екснардеп Генадій Москаль в інтерв’ю «Главкому».

«Це повна маячня. Немає ніякого перевороту. Вся ця історія – банальна напівкримінальна розборка за контроль над ЄДАПС між її власниками, в яку очевидно не просто так вписався лідер «Слуги народу» Давид Арахамія. От і весь переворот», – сказав Москаль.

Він зазначив, що Зеленському потрібна була гучна заява, а Арахамії потрібно було прибрати конкурентів – от і весь заколот проти конституційного ладу.

«Це виглядає смішно, якби не лились сльози. Ну, це вже криза жанру в «95 кварталі». Повна криза жанру», – додав Москаль.

Екснардеп пояснив, шо 2 з 4 так званих «заколотників» виявилися конкурентами бізнес-партнера Арахамії по ЄДАПС Юрія Сидоренка, який переховується в ОАЕ.

Зокрема це ексзамглави МВС Василь Грицак у я кого бізнес-конфлікт із Сидоренком щодо ЄДАПС.

«Арахамія – смотрящий від «Слуг народу» за цим поліграфкомбінатом «Україна». У нього специфічні стосунки з таким собі паном Юрієм Сидоренком, який переховується від слідства в ОАЕ. Саме контроль над поліграфкомбінатом «Україна» їх і поєднує. Арахамія їздить до Сидоренка, аби бізнес розділити. Цей Сидоренко має дуже великий конфлікт із Василем Грицаком. І от Арахамія вирішив допомогти Сидоренку поквитатися з Грицаком, вклавши в голову Зеленського дурницю про держпереворот», – підсумував Москаль.