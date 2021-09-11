Новий власник посоромився назвати суму, за яку купив «Українську правду» (відео)

Фіала також прокоментував ситуацію в «Голосі»

Фіала зізнався, що видання коштувало йому «мільйони доларів»

Новий власник «Української правди» Томаш Фіала не назвав точну суму, за яку придбав видання. Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі» сказав, що не може назвати ціну покупки.

При цьому Фіала зізнався, що видання коштувало йому «мільйони доларів».

Крім того, бізнесмен прокоментував ситуацію, яка зараз відбувається в партії «Голос». За словами Фіали, його дружина жаліє, що підтримувала фінансово політсилу, яка зарає переживає внутрішні протиріччя.

Як відомо, одне із найстаріших українських інтернет-видань продали. Новим власником «Української правди» став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Нагадаємо, найбільша інвестиційна компанія України Dragon Capital стане новим власником підприємств з видобування та реалізації мінеральних природніх вод під ТМ «Трускавецька».