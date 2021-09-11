Новий власник посоромився назвати суму, за яку купив «Українську правду» (відео)
Фіала зізнався, що видання коштувало йому «мільйони доларів»
Новий власник «Української правди» Томаш Фіала не назвав точну суму, за яку придбав видання. Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі» сказав, що не може назвати ціну покупки.
При цьому Фіала зізнався, що видання коштувало йому «мільйони доларів».
Крім того, бізнесмен прокоментував ситуацію, яка зараз відбувається в партії «Голос». За словами Фіали, його дружина жаліє, що підтримувала фінансово політсилу, яка зарає переживає внутрішні протиріччя.
Як відомо, одне із найстаріших українських інтернет-видань продали. Новим власником «Української правди» став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.
Нагадаємо, найбільша інвестиційна компанія України Dragon Capital стане новим власником підприємств з видобування та реалізації мінеральних природніх вод під ТМ «Трускавецька».