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    Новий власник посоромився назвати суму, за яку купив «Українську правду» (відео)

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    Фіала також прокоментував ситуацію в &laquo;Голосі&raquo; - Новий власник посоромився назвати суму, за яку купив «Українську правду» (відео)
    Фіала також прокоментував ситуацію в «Голосі»
    Фото з відкритих джерел

    Фіала зізнався, що видання коштувало йому «мільйони доларів»

    Новий власник «Української правди» Томаш Фіала не назвав точну суму, за яку придбав видання. Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі» сказав, що не може назвати ціну покупки.

    При цьому Фіала зізнався, що видання коштувало йому «мільйони доларів».

    Крім того, бізнесмен прокоментував ситуацію, яка зараз відбувається в партії «Голос». За словами Фіали, його дружина жаліє, що підтримувала фінансово політсилу, яка зарає переживає внутрішні протиріччя.

    Як відомо, одне із найстаріших українських інтернет-видань продали. Новим власником «Української правди» став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

    Нагадаємо, найбільша інвестиційна компанія України Dragon Capital стане новим власником підприємств з видобування та реалізації мінеральних природніх вод під ТМ «Трускавецька».

    Теги: Українська правда партія Голос
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    Новий власник посоромився назвати суму, за яку купив «Українську правду» (відео)