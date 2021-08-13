Компанія Dragon Capital купила трускавецький завод мінеральних вод

В Антимонопольному комітеті відзначають, що Dragon Capital не має в своєму портфелі аналогічного бізнесу

В Антимонопольному комітеті відзначають, що Dragon Capital не має в своєму портфелі аналогічного бізнесу

АМКУ дозволив Dragon Capital купити низку компаній під ТМ «Трускавецька»

Найбільша інвестиційна компанія України Dragon Capital стане новим власником підприємств з видобування та реалізації мінеральних природніх вод під ТМ «Трускавецька». Угоду з придбання Dragon Capital Investments Limited кіпрської компанії Frolovia Limited, яка була попереднім власником заводу, схвалив Антимонопольний комітет України на засіданні 12 серпня, повідомила пресслужба АМКУ.

«Dragon Capital Investments Limited не має у своєму портфелі аналогічного бізнесу. Учасники концентрації діють на різних (несуміжних) товарних ринках. У Комітеті врахували, що заявлена концентрація здатна покращити конкурентне становище на ринках мінеральних вод. Оскільки частка ІDS зменшиться, а на ринок вийде новий учасник», – йдеться у повідомленні.

Також у Комітеті вважають, що такий продаж не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках, тому надали дозвіл на купівлю.

Frolovia Limited володіє українським підприємством з іноземними інвестиціями ТОВ «Аква-Еко», яке контролює завод мінеральних вод у Трускавці. На ньому розливають мінеральну воду під торговою маркою «Трускавецька». «Аква-Еко» є частиною українського бізнесу міжнародної групи компаній IDS Borjomi International.

Угоду купівлі-продажу акцій між Frolovia Ltd та Dragon Capital Investments Ltd було підписано 19 травня 2021 року. Її вартість не розголошують.

ЗМІ повідомляли раніше, що чистий прибуток ТОВ «Аква-Еко» 2020 року скоротився більш ніж удвічі – до 5,3 млн грн, а виручка – на чверть, до 59,76 млн грн.

До складу IDS Borjomi Ukraine входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» та Трускавецький завод мінеральних вод, Миргородський завод мінеральних вод, дистриб'юторська компанія IDS Aqua Service, Голопристанський завод ДП «Нова Ком». Група компаній випускає мінеральну воду під торговими марками «Моршинська», «Моршинка», «Миргородська», «Миргородська лагідна», «Трускавецька», Aqua Life, «Аква Няня», «Аляска».

Додамо, що засновником та кінцевим бенефіціаром Dragon Capital є чеський бізнесмен Томаш Фіала. Компанія створена в Україні у 2010 році. На сьогодні їй належить найбільший ТРЦ Західної України Victoria Gardens, бізнес-центр Viking Park та «Ідея Банк» у Львові. Також компанія планує збудувати індустріальний парк «Рясне-2».

IDS Borjomi Ukraine належить до групи компаній IDS Borjomi International з головним офісом у місті Нікосія, Кіпр. В Україні вона є найбільшим виробником мінеральних вод. IDS Borjomi International є бізнесом російської структури «Альфа-Групп», яку контролюють громадяни РФ Міхаіл Фрідман, Гєрман Хан та Алєксєй Кузьмічов. Офіційно головною компанією групи в Україні –ПрАТ «Iндустрiальнi та дистрибуцiйнi системи» – володіє кіпрська «Інтернешнл Дістриб’юшн Сістемз Лімітед».

Також нещодавно новим власником інтернет-видання «Українська правда» став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.