Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН (фото)

Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Виступ глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На відкритті сесії виступили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї ООН Абдулла Шахід, президент Бразилії Жаїр Болсонару та президент США Джозеф Байден.

Виступ глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.

76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

Щорічні загальні дебати розпочинаються 21 вересня й триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій.

На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до відзначення Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав – членів Організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, як-от питання миру й безпеки або прийому нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. У 1946 році у складі Генасамблеї була 51 держава, зараз – 193.

Зазначимо, на засіданні Генасамблеї ООН Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки після виведення військ з Афганістану відкривають еру «безжальної дипломатії» замість «безжальної війни».

Також Байден сказав, що США не хочуть нової холодної війни.

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідав США.

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