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    Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії

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    Йшлося про співпрацю у контексті підготовки до 23-го Саміту Україна &ndash; ЄС - Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії
    Йшлося про співпрацю у контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС
    Фото Офісу президента

    Український президент обговорив із президенткою Європейської комісії пріоритети у відносинах України з Євросоюзом

    Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

    Володимир Зеленський подякував ЄС за підтримку України та невизнання анексії Криму Російською Федерацією, а також за за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та одностайну підтримку державами – членами ЄС декларації саміту. Про це пише Офіс президента.

    Президент України поінформував Урсулу фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів. Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

    Особливу увагу під час зустрічі приділили питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проєкт «Північний потік – 2» є передусім безпековим викликом для європейського регіону.

    Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо «Північного потоку – 2», а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.

    Також Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили результати саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві, а також питання приєднання до декларації саміту.

    Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

    Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

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    Теги: ЄС США Володимир Зеленський Україна президент час Урсула фон дер Ляєн
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    Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Єврокомісії