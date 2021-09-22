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    Зеленський у Нью-Йорку зробив пропозицію інвесторам

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    Володимир Зеленський у США запропонував бізнесменам долучитися до трансформації України - Зеленський у Нью-Йорку зробив пропозицію інвесторам
    Володимир Зеленський у США запропонував бізнесменам долучитися до трансформації України
    Фото Офісу президента

    Президент зустрівся з представниками бізнесу та потенційними інвесторами

    Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee). Про це пише Офіс президента.

    Глава держави зауважив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських і євроатлантичних стандартів.

    Президент наголосив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним із найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

    «Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України», – сказав він.

    Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила амбітний план змін у державі.

    «Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, насамперед США, що дасть змогу нам здійснити трансформацію у короткі терміни. Закликаю вас долучитися до реалізації цього плану», – наголосив Зеленський.

    Раніше президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

    Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

    Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

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    Теги: США Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента
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    Зеленський у Нью-Йорку зробив пропозицію інвесторам