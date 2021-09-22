Зеленський у Нью-Йорку зробив пропозицію інвесторам

Володимир Зеленський у США запропонував бізнесменам долучитися до трансформації України

Президент зустрівся з представниками бізнесу та потенційними інвесторами

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee). Про це пише Офіс президента.

Глава держави зауважив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських і євроатлантичних стандартів.

Президент наголосив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним із найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

«Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України», – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила амбітний план змін у державі.

«Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, насамперед США, що дасть змогу нам здійснити трансформацію у короткі терміни. Закликаю вас долучитися до реалізації цього плану», – наголосив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.