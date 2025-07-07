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Обрання нового голови БЕБ. Уряд відхилив рішення конкурсної комісії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Обрання нового голови БЕБ. Уряд відхилив рішення конкурсної комісії
Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки передала Кабміну кандидатуру Олександра Цивінського
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Уряд хоче, аби комісії з добору директора БЕБ повторно подала не більше двох кандидатур

Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду.

Зазначається, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, аби вона повторно подала не більше двох кандидатур, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

«Дане рішення повністю відповідає положенням Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ. Кабінет Міністрів України залишається відданим принципам прозорості та відповідальності у процесі формування керівництва всіх органів виконавчої влади України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки передасть Кабінету міністрів одну кандидатуру для призначення. Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

За даними ЗМІ, Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області. Є керівником Третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ і саме він один з лідерів операції «Чисте місто», яку на початку лютого провели НАБУ та САП для викриття причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.

Як повідомлялося, за результати попереднього етапу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). З урахуванням практичного завдання до топ-10 кандидатів на посаду директора БЕБ за кількістю набраних балів увійшли:

  • Скомаров Олександр – 215,35;
  • Яроменок Роман – 199,65;
  • Ситников Олександр – 193,3;
  • Пахомов Руслан – 191;
  • Цивінський Олександр – 185,65;
  • Даменцов Руслан – 183,7;
  • Ковчі Аттіла – 179,65;
  • Ворвуль Максим – 167,65;
  • Рачинський Руслан – 167;
  • Дубовик Віктор – 153,65.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки, необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ. 

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Теги: Бюро економічної безпеки України Кабмін кадрові зміни

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