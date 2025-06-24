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Кредитування військових. Парламентський комітет звернувся до уряду та Нацбанку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кредитування військових. Парламентський комітет звернувся до уряду та Нацбанку
Банкіри пропонують чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військових
фото з відкритих джерел

Банки масово відмовляють військовим у кредитах через мораторій на нарахування штрафів та відсотків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити фінансування державної програми іпотечного кредитування «єОселя» та змінити умови кредитування військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Депутати констатували, що через законодавчу заборону нараховувати проценти військовим банки масово відмовляють їм у кредитах, зокрема й на побутові потреби. Крім того, у програмі «єОселя» ветерани отримують гірші умови, аніж чинні військові – навіть у разі поранення чи загибелі. Також попри позитивну динаміку кредитування бізнесу, доступ до позик для малого та середнього бізнесу і оборонної промисловості досі обмежений.

За словами Гетманцева, щодо проблеми споживчих кредитів для військових (кредитних лімітів на картках) комітет пропонує:

  • для банку, через який здійснюються виплати військовослужбовцю – зобов’язання встановити кредитний ліміт для такого військовослужбовця у розмірі його середньомісячної зарплати за останні три місяці;
  • відповідне рішення має напрацьовуватися Національним банком України разом з Міністерством фінансів України та банками, в яких зосереджене обслуговування рахунків військовослужбовців, в тому числі шляхом укладення відповідного меморандуму між банками.
  • уряду потрібно опрацювати механізм компенсації банкам ставки за кредитами військовослужбовцям як альтернативу чинній забороні нараховувати їм проценти за користування споживчими кредитами.

Щодо доступності та справедливих умов програми «єОселя» комітет пропонує:

  • збільшити фінансування програми, насамперед за рахунок неефективних програм Міністерства економіки України (програми "Національний кешбек" тощо) та інших джерел;
  • усунути відверто дискримінаційних норм про збільшення процентної ставки для звільнених військовослужбовців за контрактом та членів сімей загиблих військовослужбовців за контрактом;
  • поширити на мобілізованих кредитної ставки 3 відсотків річних протягом десяти років з дати укладення кредитного договору, 6 відсотків річних, починаючи з першого календарного дня одинадцятого року дії кредитного договору.

Крім того, депутати пропонують виключити прокурорів Офісу генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, співробітників Служби судової охорони, а також осіб інших органів сил безпеки і оборони, які не брали безпосередню участь у бойових діях, із переліку осіб, які можуть претендувати на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням за пільговою процентною ставкою.

Комітет також рекомендує Міністерству оборони України та Генеральному штабу встановити чіткий перелік документів для кожної категорії військовослужбовців, на підставі яких фінансові установи зобов’язані застосовувати пільгу, передбачену частиною п'ятнадцятою статті 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Доступні кредити 5-7-9%

Гетманцев каже, що державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» є актуальною для ветеранів, які хочуть розвивати власну справу, але стикаються зі складнощами у кредитуванні. За його словами, обсяги фінансування програми повинні бути збільшеними, насамперед за рахунок уже згаданих неефективних програм Мініекономіки. 

«Проте важливо також удосконалити саму процедуру отримання кредитів, в тому числі для підприємств оборонно-промислового комплексу. ОПК може бути одним із драйверів економіки, а доступне кредитування дасть важливий імпульс для подальшого розвитку галузі», – каже він.

Парламентарі очікують від Нацбанку та уряду заходів для нарощування кредитування пріоритетних секторів економіки, малого та середнього бізнесу, забезпечення доступності кредитування, підвищення якості кредитного портфелю, зменшення кредитних ризиків. 

Як відомо, мораторій на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців був запроваджений ще у 2014 році. Проблема загострилася після випадку, коли клієнт одного з банків поскаржився у соцмережах, що після підтвердження статусу військовослужбовця банк обнулив як кредитну ставку, так і сам кредитний ліміт. 

Тим часом банкіри наполягають на необхідності чіткого врегулювання механізму пільгового кредитування військових. Вони наголошують, що без визначеного джерела компенсації фінансова система не зможе витримати масову видачу безвідсоткових позик.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив, що проблема відмови банків у видачі безвідсоткових кредитів військовим дійсно існує.

До слова, Кабінет міністрів України продовжив пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів, що надаються бізнесу, який працює у зонах високого воєнного ризику. Ця ставка діятиме протягом перших п’яти років кредитування, замість попередніх двох, після чого становитиме 5% річних.

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Теги: Кабмін Національний банк кредит Данило Гетманцев

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