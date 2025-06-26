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Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін
Кабмін встановив нові правила роботи duty free, щоб запобігти зловживанням у безмитній торгівлі
фото з відкритих джерел

Безмитна торгівля буде доступна тільки пасажирам міжнародних рейсів

Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи магазинів duty free. Відтепер купувати товари без митного оформлення зможуть лише пасажири міжнародних рейсів або ті, хто виїжджає за кордон, і тільки за наявності паспорта. Постанову №741 уряд ухвалив 25 червня, вона набирає чинності через 45 днів з дня її оприлюднення, передає «Главком».

Документ передбачає низку нових вимог до діяльності безмитної торгівлі для запобігання зловживанням і підвищення прозорості.

У постанові зазначено:

  • магазини повинні бути опломбовані в неробочий час і відкриватися лише в присутності митників;
  • графік їхньої роботи має погоджуватись із прикордонною службою;
  • товари повинні маркуватися не пізніше ніж через три дні після ввезення;
  • у разі виявлення розбіжностей у кількості товарів митник складає відповідний акт.

Заборонено:

  • продавати товари без митного оформлення;
  • здійснювати попередні замовлення;
  • продавати у розстрочку;
  • реалізовувати зразки товарів.

Також запроваджено обов’язкове відеоспостереження на касах, фіксацію усіх операцій у фіскальних чеках із зазначенням ПІБ касира та покупця. Уся фінансова документація має бути доступною для перевірки митницею.

У магазинах повинні бути розміщені повідомлення про заборону продажу алкоголю та тютюну особам до 18 років. В уряді наголошують, що товари, завезені до набрання чинності постановою, можуть продаватися без нової маркувальної етикетки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року. В Україні буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому 2025 року нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні знову показав зростання – до 14,1%. Це сталося після року поступового зниження.

До слова, Бюро економічної безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрило нелегальний тютюновий цех, облаштований у приміщеннях колишньої свиноферми під Києвом.

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Теги: Кабмін торгівля авіарейс

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