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Програму «Ветеранський спорт» розширено: де можна використати допомогу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Програму «Ветеранський спорт» розширено: де можна використати допомогу
Кабмін додав нові послуги до програми «Ветеранський спорт» для учасників бойових дій
фото: Міністерство у справах ветеранів

Ветерани зможуть витрачати 1 500 грн не лише на спортзал, а й на активний відпочинок

11 червня Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку реалізації проєкту «Ветеранський спорт». Відтепер ветерани та ветеранки можуть витратити державну допомогу не лише на спортзали й басейни, а й на активний відпочинок: зокрема, скелелазіння, мінігольф, катання на ковзанах чи верхову їзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Уряд розширив програму занять фізичною культурою та спортом для ветеранів і ветеранок, адаптувавши до потреб учасників бойових дій, а також людей з інвалідністю внаслідок війни. Згідно з оновленими умовами, кошти, що надаються в межах програми, можна буде використати у ширшому колі закладів. До переліку надавачів послуг фізичної культури та спорту додали суб’єктів господарювання з кодом 7999. Це дає змогу ветеранам обирати з більшої кількості активностей, серед яких: плавання, мінігольф, лижні види спорту, мініавтомобільні гонки, катання на ковзанах, скелелазіння, катання на скейтборді та верхову їзду.

Крім того, до участі в проєкті тепер залучені й заклади з такими кодами економічної діяльності:

  • 7941 – «Фізична культура»:
  • 7997 – «Клуби — заміські клуби, членство»:
  • 7999 – «Послуги відпочинку, ніде раніше не класифіковані».

Нововведенням стало й скасування обмеження у 100 тисяч учасників на рік. Це дозволить більшій кількості ветеранів приєднатися до програми вже з наступного етапу її реалізації. У межах проєкту учасники бойових дій можуть отримувати 1 500 грн кожні три місяці на спорт.

У міністерстві також закликали ветеранів та ветеранок, які отримали кошти у другому кварталі 2025 року, використати їх до кінця червня. Подати заявку на участь у третьому кварталі можна буде з 1 липня.

У першому півріччі 2025 року майже 100 тисяч ветеранів й ветеранок долучилися до «Ветеранського спорту» та отримали фінансову підтримку на заняття спортом через Дія.Карту. До реалізації проєкту було залучено 443 спортивні установи по всій країні.

Раніше «Главком» повідомляв, що витратити кошти потрібно протягом кварталу, у якому отримали допомогу. Невикористані гроші повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу отримаєте 1 500 грн автоматично.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. 

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Теги: Кабмін спорт Міністерство у справах ветеранів

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