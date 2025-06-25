В Україні можуть значно зрости штрафи за паркування

Водії, які займають місця для інвалідів, повинні бути готові до значних штрафів за порушення

Кабмін пропонує Раді підвищити штрафи за паркування на місцях для водіїв з інвалідністю

Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, що збільшує штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, щодо збільшення розміру штрафу за:

порушення правил зупинки чи стоянки на місцях для осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);

створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.

Зазначимо, що законопроєкт ще має ухвалити Верховна Рада. Проте у випадку, якщо депутати приймуть закон, то штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів – до 5100 грн.

Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду).

Нагадаємо, 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності нові, посилені вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Головним нововведенням стане повна фото- та відеофіксація всього процесу техогляду.

Тепер кожен пункт технічного контролю (ПТК) має бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб'єкт господарювання повинен встановити додаткові. Існують також чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій: зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення.