Ветеран Ігор Шепетін пояснив, чому бере участь у конкурсі на керівника БЕБ

«Я прагну трансформації БЕБ і партнерства з бізнесом»: ветеран Ігор Шепетін про своє рішення балотуватися

Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки набирає обертів. Серед кандидатів – ветеран і герой російсько-української війни, екскомандир батальйону територіальної оборони, полковник Ігор Шепетін. Він успішно подолав перший етап відбору.

За плечима Шепетіна – роки служби у СБУ, де він розслідував корупційні схеми у держсекторі. Згодом обіймав керівні посади у ДФС та ДСНС, де займався реформуванням антикорупційної діяльності.

«Я переконаний, що БЕБ має працювати на розвиток бізнесу і партнерство з державою, а не на створення бар’єрів. Бізнес та держава повинні діяти як партнери, а боротьба з економічними злочинами має бути чіткою, ефективною і прогнозованою», – наголосив кандидат.

Бюро економічної безпеки займається виявленням, розслідуванням та запобіганням економічним злочинам. У межах зобов’язань перед ЄС Україна має до кінця червня 2025 року оновити принципи роботи БЕБ і призначити нового керівника.