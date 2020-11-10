Реінтеграція окупованого Донбасу триватиме не менше 25 років – Резніков

Олексій Резніков вважає, що Україні знадобиться досвід Хорватії при розробці політики реінтеграції Донбасу

З такою заявою віцепрем'єр-міністр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виступив під час перемовин з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янезом Ленарчічем.

Зокрема, Резніков провів паралелі з Хорватією, коментуючи ситуацію на Донбасі, за його словами, незважаючи на те, що війна на Балканах закінчилася 25 років тому, розмінування там досі продовжується.

«Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років», – цитує Резнікова прес-служба Мінреінтеграції.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».