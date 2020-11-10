  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Реінтеграція окупованого Донбасу триватиме не менше 25 років – Резніков

    • Розсилка
    Олексій Резніков: У нас попереду складний шлях - Реінтеграція окупованого Донбасу триватиме не менше 25 років – Резніков
    Олексій Резніков: У нас попереду складний шлях
    Фото: Радіо Свобода

    Олексій Резніков вважає, що Україні знадобиться досвід Хорватії при розробці політики реінтеграції Донбасу

    З такою заявою віцепрем'єр-міністр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виступив під час перемовин з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янезом Ленарчічем.

    Зокрема, Резніков провів паралелі з Хорватією, коментуючи ситуацію на Донбасі, за його словами, незважаючи на те, що війна на Балканах закінчилася 25 років тому, розмінування там досі продовжується.

    «Ми усвідомлюємо, що у нас попереду схожий шлях. І я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років», – цитує Резнікова прес-служба Мінреінтеграції.

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Донбас ОРДЛО Олексій Резніков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies