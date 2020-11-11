Кравчук у ТКГ закликав окупантів провести обмін полоненими до кінця року

Леонід Кравчук пропонує повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб

Обмін став би прикладом високої моралі та відповідальності учасників, заявив Кравчук

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав до кінця цього року повернути усіх взаємно утримуваних осіб.

Про це повідомила у Facebook українська делегація в ТКГ за результатами засідання 11 листопада.

«Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у вівторок, 10 листопада, мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».