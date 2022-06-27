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    Політика

    Обстріл Одещини: ворог наніс удар зі стратегічної авіації

    Вночі ворог наніс ракетний удар по області - Обстріл Одещини: ворог наніс удар зі стратегічної авіації
    Вночі ворог наніс ракетний удар по області
    фото: оперативне командування «Південь»

    Окупанти заявили, що вразили «склад боєприпасів»

    Вночі російські окупанти обстріляли зі стратегічної авіації Одеську область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «Вночі ворог наніс ракетний удар по області із застосуванням стратегічної авіації. Ракета влучила в житловий квартал мирного селища. Поранені цивільні, серед яких – дитина», – сказав.

    Зруйновано декілька приватних житлових будинків без можливості відновлення. Багато будинків зазнали пошкоджень.

    «Тим часом покидьки-окупанти заявили, що вразили «склад боєприпасів». Якщо ви вважаєте, що мирне селище – це склад боєприпасів, то прийдіть і подивіться на те, що ви наробили. Але потім ми тут вас і закопаємо. Чим більше ви дієте, як звичайні терористи, тим менше Росію сприйматимуть у світі, як суверенну державу. І одного дня ви знайдете себе у повній ізоляції наодинці зі своїми керівниками-маразматиками. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні», – заявив голова адміністрації.

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл мер Україна ракета окупація #stoprussia
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    Обстріл Одещини: ворог наніс удар зі стратегічної авіації