Депутата-українофоба Мілонова побили дверима. З’ясувалося, чому більшість росіян тому раді (відео)

Побитий дверима депутат Мілонов позує в мілітарному вбранні під час поїздки на Донбас

Народний обранець РФ став жертвою свого ж власного закону

Депутат Державної думи РФ Віталій Мілонов опинився в епіцентрі чергового скандалу. Днями він потрапив на відео, де зафіксовано його конфлікт та бійку зі співробітниками спецстоянки в Кіровському районі Санкт-Петербурга, повідомляє 2drive.

У результаті парламентарій звернувся з заявою до поліції, заявивши про побиття. Депутат також поскаржився, що коли його били дверима, він отримав тілесні ушкодження та сильний біль.

За версією депутата, він допомагав товаришеві забрати машину зі штрафної стоянки після евакуації. Під час спілкування зі співробітниками парковки виник конфлікт, який вилився у побиття депутата дверима.

Протистояння з працівниками спецстоянки почалося після того, як в машині виявилися несправності, причиною яких стало неправильне і несумлінне виконання працівниками своїх робочих обов'язків. В ході евакуації був пошкоджений бампер і коробка передач. Працівники стоянки при цьому відмовилися складати відповідні акти, а також спробували виставити депутата і його товариша геть.

Кумедність ситуації у тому, що свого часу саме депутат Мілонов виступав головним двигуном у прийняті закону про платну евакуацію авто в містах. Обставина, що депутат постраждав від власноруч ухваленого закону, викликала серед автовласників Росії неабияку втіху.

Депутат Держдуми Віталій Мілонов головним чином відомий активною боротьбою за «скрєпи» та проти «євросодома», а також яскраво вираженою українофобською позицією. З позивним «Густав» він навіть брав участь у війні на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, в Петербурзі поліція ледь врятувала одіозноного російського депутата Мілонова від гей-активістів.