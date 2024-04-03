Кірбі заявив, що у США продовжують шукати способи екстреної підтримки для України

Радник Білого дому наголосив, що американський уряд досі має «зв’язані руки» у ситуації фінансування Україні

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США продовжить шукати способи для того, щоби забезпечити Україну екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми вже запровадили певні екстрені заходи. Ви бачили, як Пентагон зміг дістати $300 мільйонів, щоби підтримати їх (Ред. – українські сили) у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжимо шукати й дивитися, що ще ми можемо зробити», – сказав Кірбі.

Радник Білого дому наголосив, що американський уряд досі має «зв’язані руки» в цій ситуації.

«Нам потрібен закон з додатковим фінансуванням», – зазначив Джон Кірбі.

Видання пише, що у відповідь на запитання, чи існує «дедлайн», після якого уряд почне робити щось більше для підтримки України, Кірбі зауважив, що цей кінцевий термін настав уже давно, коли президент подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

Джон Кірбі зазначив, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири на місцях приймають складні рішення щодо того, як економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції.

Нагадаємо, що раніше Кірбі заявив, що російські чиновники, які шукають «український слід» у теракті під Москвою, здаються доволі хорошими продавцями гною.

До слова, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що після того, як питання погодження бюджету уряду Сполучених Штатів вже майже вирішили, до пакета підтримки України та партнерів перейдуть вже найближчим часом.

За словами спікера Палати представників, після вирішення бюджетних питань, конгресмени «переведуть увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам – «Главком») та не зволікатимуть з цим».