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«Київ Цифровий» повідомив, як підключити критичні оповіщення про тривогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Київ Цифровий» повідомив, як підключити критичні оповіщення про тривогу
Загальна тривалість тривог у Києві сягає понад 1165 годин
фото: «Київ Цифровий»

Раніше у Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни

«Київ Цифровий» запустив соціальну кампанію про повітряні тривоги й укриття. Вона нагадує про необхідність користуватись укриттями під час тривог. Про це повідомляє «Київ Цифровий».

«Багато людей ігнорують повітряні тривоги, чим наражають себе на небезпеку. Не грайте в російську рулетку – користуйтесь укриттями», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, мапа укриттів доступна в застосунку «Київ Цифровий» та працює навіть за відсутності інтернету.

Для того, аби використати мапу:

  1. відкрийте застосунок «Київ Цифровий»;
  2. перейдіть до меню «Більше сервісів»;
  3. оберіть розділ «Безпека»;
  4. знайдіть «Мапа незламності»;

Зокрема, щоби бути попередженими про тривогу:

  • Відкрийте «Київ Цифровий», «Сповіщення» в профілі та налаштуйте «Звуки та критичні оповіщення».
  • Підключіть критичні оповіщення (вони надходять зі звуком навіть у режимі «Не турбувати»).
  • Оберіть звук (у застосунку звуки тривоги та відбою налаштовуються саме для критичних оповіщень, а якщо критичні оповіщення не підключені, звук тривоги не відрізнятиметься від інших сповіщень).
  • Регулюйте гучність (гучність регулюється лише для критичних оповіщень та не повʼязана з налаштуваннями звуку в телефоні).

Нагадаємо, у додатку «Дія» стала доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і не тільки.

Як повідомлялося, в Оболонському районі Києва у двох житлових будинках з укриттями встановили систему, що сповіщає про аварії й підтоплення. В разі витоку води датчики негайно передають сигнал на диспетчерську систему, яка автоматично надсилає повідомлення відповідальному персоналу.

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Теги: Київ тривога укриття війна

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