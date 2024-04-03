Посол США відповіла, чи є загроза з боку Росії для країн Балтії

Посолка США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що США вживає активних заходів, щоб покращити позицію НАТО в регіоні

За останні два роки США зробили багато кроків, щоб посилити стримування та захист, особливо на східному фланзі

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що у НАТО роблять усе необхідне для покращення свого становища на території країн Балтії, проте поки що не бачать безпосередньої загрози з боку Росії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Джуліанна Сміт зазначила, що серед заходів, яких вживають країни Балтії – збільшення спільних тренувань і військових навчань, збільшення присутності американських військ у Східній Європі. Вона сказала, що саме розширення Альянсу сприяє безпеці для понад мільярда мешканців країн НАТО.

Посол США зауважила, російську загрозу НАТО вважає головною прямою загрозою, якій слід протистояти.

«Ми багато разів бачили в історії: якщо диктатора чи авторитарного лідера не зупинити, вони продовжують йти далі. Якщо вони досягнуть успіху, звісно, занепокоєння полягає в тому, що Росія буде продовжувати (Ред. – атакувати й інші країни)», – сказала Сміт.

За словами посла США, наразі США не бачать безпосередньої загрози в балтійському та інших регіонах

«Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні», – зауважила Сміт.

Джуліанна Сміт зазначила, що за останні два роки США зробили багато кроків, щоб посилити стримування та захист, особливо на східному фланзі. Вона підтвердила серйозне ставлення до проблем безпеки союзників у країнах Балтії. Посолка каже, що США вживає активних заходів, щоб покращити позицію НАТО в регіоні.

За словами посла, існують нові регіональні плани, які дозволяють «точно знати, що ми маємо зробити, щоб захистити кожен дюйм території НАТО».

«Я не хочу, щоб у наших друзів у країнах Балтії склалося враження, що якимось чином війна приходить на територію НАТО миттєво. Ми сприймаємо це серйозно, але не вважаємо це безпосередньою загрозою», – зазначила Сміт.

Посол США наголосила, що Росія повністю залучена до своєї неспровокованої агресивної війни всередині України, але США немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна на території НАТО неминуча.

Нагадаємо, що раніше Джуліанна Сміт заявила, що не очікує, що Альянс запросить Україну до членства на своєму саміті, який відбудеться у Вашингтоні у липні цього року.