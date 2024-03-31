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Полковник ЗСУ відповів, як Україні виграти війну у 2024 році

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Полковник ЗСУ відповів, як Україні виграти війну у 2024 році
Полковник ЗСУ в запасі Петро Черник вважає, що партнери могли б надати більше зброї, адже проблем із нею в Заходу немає
фото: Генштаб ЗСУ

За підтримки Заходу, доля російсько-української війни була б вирішена в найближчі 2-3 місяці

За прогнозами західних ЗМІ, найближчі 5-8 місяців на фронті в Україні будуть вирішальними. Однак міжнародні партнери можуть зробити так, аби Україна перемогла у війні вже 2024 року. Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Петро Черник у коментарі «24 каналу».

Черник переконаний, що Захід має всі ресурси, щоб доля цієї війни була вирішена не в найближчі 5-8 місяців, а – 2-3 місяці. Для цього, на його думку, партнерам треба нарешті ухвалити рішення й надати Збройним силам України всю необхідну зброю у достатній кількості.

Полковник нагадав, що Захід уже пообіцяв Україні 60 винищувачів F-16. Однак, за його словами, було б дуже добре отримати до 200 літаків, адже проблем із цим у Заходу немає, а таких літаків у світі є понад 4000.

Крім того, Черник зауважив, що в партнерів немає також і проблем із далекобійними ракетами. Самих лише ракет Atacms на складах налічується майже 4000. Військовий експерт наголосив, що це дуже серйозна кількість для втілення необхідних цілей.

«Пройти лінію розмежування, що була до 2022 року, практично неможливо. Там усе перетворено в бетон. Вони малесеньку Авдіївку проходили 10 років, і поклали там, за великим рахунком, повноцінний корпус. Із їхнього боку там усе таке саме, тож узяти Донецьк, наприклад, можна лише потужними бомбардуваннями, що під силу США», – вважає Черник.

Нагадаємо, що ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан оцінив, чи здатний Путін розгорнути великий наступ найближчим часом.

До слова, Франція в межах нового пакета військової допомоги поставить Україні сотні старих, але досі справних машин бронетехніки та ракети Aster.

Раніше очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, що дуже сильно затягує війну.

Читайте також: Війна може затягнутися ще на кілька років і вийти за межі України
Теги: війна Україна фронт зброя

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