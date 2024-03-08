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США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у посольстві США в Києві працювали близько 800 людей
фото з відкритих джерел

Конгрес США понад рік вимагав від Білого дому збільшити дипломатичну присутність в Україні

Державний департамент США планує відрядити 30-40 додаткових працівників до посольства в Україні та послабити їхні обмеження на пересування, запроваджені з міркувань безпеки після повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

Конгрес США понад рік вимагав від Білого дому збільшити дипломатичну присутність в Україні через значний обсяг роботи – від нагляду за американською допомогою до організації візитів офіційних осіб.

До того ж американські дипломати, присутні в Україні, наразі можуть вільно пересуватись лише Києвом, а для виїзду за його межі повинні отримувати згоду Ради з національної безпеки Білого дому. Цей механізм з’явився у 2012 році після нападу на консульство США в Лівії, в результаті якого загинули чотири людини.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у посольстві США в Києві працювали близько 800 людей, більшість – місцеві працівники. Нині персонал посольства налічує від 100 до 200 дипломатів і військовослужбовців США.

І представники посольства, й законодавці скаржились Білому дому на те, що в них не вистачає ресурсів і можливостей для необхідної роботи, включно з допомогою Україні.

Зокрема, обмеження на пересування не дозволяють фахівцям-підрядникам посольства США виїжджати на лінію фронту, щоб допомогти відремонтувати американську техніку (українські фахівці в деяких випадках не можуть цього робити через ризик порушення права інтелектуальної власності).

Коли саме набудуть чинності рішення Білого дому, Foreign Policy не уточнює. Про збільшення персоналу посольства в Києві законодавці дізнались у лютому.

Нагадаємо, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

До слова, багато американців не хочуть, щоб країна брала більш активну роль у розв'язанні світових проблем. Так, громадяни США не вважають, що Вашингтон повинен брати активнішу участь в російсько-українській та палестино-ізраїльській війні, йдеться у результатах опитування, проведеного Дослідницьким центром вивчення зв'язків із громадськістю NORC для агентства Associated Press.

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Теги: США дипломатія посольство

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