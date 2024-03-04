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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Шпигунський скандал, або Канцлер Шольц між Україною та Росією

glavcom.ua
Навколо німецько-шведських ракет «Таурус» виник шпигунський скандал
фото з відкритих джерел

Німеччина втягнута у гру російської розвідки

Прикриваючи гузно канцлера?

Навколо довгоочікуваних німецько-шведських ракет «Таурус» виник шпигунський скандал. Засвічено розмови воєнних високопосадовців з Німеччини, які обговорювали, що саме «Таурусами» можна зруйнувати Кримський міст, але для їх обслуговування треба направляти німецьких фахівців до України. І це може призвести до того, що Німеччина стане стороною війни, чого канцлер Шольц не хоче до нестями.

Частина експертів вважає, що то великий успіх російської розвідки, яка записала і потім своєчасно оприлюднила ці розмови, що призвело до зриву постачання «Таурусів». До речі, Швеція не проти постачання, Бундестаг наполягає, а от канцлер – впирається з останніх сил.

Натомість, воєнний аналітик Дмитро Снєгирьов доводить, що навпаки – це вдала спецоперація німецької розвідки, яка зуміла використати російську, щоб дати своєму канцлерові привід для відмови у постачанні і таким чином прикрити його політичну дупу.

А я, як той ребе з анекдоту: і ти, Сара, права, і ти, Абрам, правий. Тобто, кожна з цих точок зору має певну рацію.

Не таємниця, що Кремль вважає Олафа Шольца слабкою ланкою у спільній європейської позиції щодо підтримки України (до речі, внесок Німеччини – найбільший серед європейців). Тому на нього тиснуть і лякають усіма способами. Не буду здивований, якщо існують і декілька каналів для неофіційних контактів. От і спрацював один з них.

Тобто, це було не протиборство російської і німецької розвідок, а довірча співпраця заради досягнення спільної мети. Яка співпадає не стратегічно, а ситуативно.

Щодо технічних можливостей «Таурусів», то вони практичні аналогічні «Скальпам» або «Шторм Шедоу». Між іншим, «домашні» варіанти «Скальпів» та «Шторм Шедоу» теж летять на 500+ км, хоча канцлер Німеччини вважає, що на це здатні виключно «Тауруси». Окрім того, дальність залежить від висоти скидання ракет.

Так, є деякі особливості, які роблять ці ракети найбільш зручним інструментом для руйнування Кримського мосту. Але якщо на Крим полетить одночасно декілька десятків крилатих ракет, з десяток балістичних та до сотні різних безпілотників, то мосту не стане. Незалежно від типу крилатих ракет. Тут важливо спланувати і зібрати достатню кількість і ракет, і їх носіїв саме для одночасності прильоту, щоб перевантажити ворожу ППО.

Щодо обслуговування: у засвічених розмовах – явна деза. Крилаті ракети поки що запускаються з модернізованих радянських літаків, якими керують українські пілоти. Ракети не лежать на складах, а використовуються практично відразу після прибуття в Україну (щоб склади не знищили). Тому все обслуговування зводиться до введення координат цілі і встановлення ракет на підвіски літака. З цим цілком можуть впоратися і наші спеціалісти за наявності ноутбука та Інтернету, і які вже мають подібний досвід.

І останнє. НАТІвські військовослужбовці в Україні є. І це ніяка не таємниця – нема тут чого перехоплювати, а потім засвічувати через Марго Симоньян, яка своєю участю бруднить і псує навіть найчорніший компромат.

В Україну направляються розвідники, спеціалісти по ремонту зброї, інспектори для контролю за використанням НАТІської зброї і спецназівці для охорони тих інспекторів та інших високопосадовців країн-партнерів. Вони не беруть участі у бойових діях, саме тому недоімперія так і не спромоглася представити бодай одного НАТівця, захопленого у полон чи вбитого на території Україні.

У лавах ЗСУ воюють добровольці (або найманці, як вам більше подобається) з різних країн світу, але, на жаль, кількість їх настільки мізерна, що впливу на загальний хід бойових дій вони вчинити не можуть. Знов таки, на жаль.

Так що Кримський міст має бути зруйнованим. І його буде зруйновано, який би компромат не викидали росіяни. А деяким світовим та європейським політикам слід би уважно почитати спеціалізовану літературу, щось на кшталт «Як побороти свій страх і стати щасливим», зараз її великий вибір.

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Джерело
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Теги: росія ракета Олаф Шольц скандал Німеччина Бундестаг Україна Кримський міст

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