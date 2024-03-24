Нас чекає нова ескалація війни? Та куди вже далі

«Зараз починається ще одна ніч війни, а завтра ще один день війни»

«Війна продовжується. Зберігаємо холоднокровність, уважність та сконцентрованість»

Чи буде зараз в московії чергова хвиля накрутки істерії, ненависті та спроба мобілізувати в усіх сенсах насєлєніє на війну?

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Так, безумовно. Теракти проти власного населення з метою залякування, укріплення режиму та виправдання загарбницьких війн – фірмовий стиль путіна з 1999 року.

І що? По-перше, градус істерії та ненависті піднятий і так максимально. По-друге, мобілізація в рашці і так іде вже півтора роки. На організаційні аспекти мобілізації це не вплине ніяк, а притоку «добровольців», охочих іти на війну після теракту точно не буде.

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Нова ескалація? А куди вже далі ескалювати? Все і так ескальовано до межі, у нас два роки війна на максималках. Чи у московитів завтра двадцять нових боєздатних бригад зʼявиться на фронті для ексалації? Не зʼявиться.

Війна продовжується. Зберігаємо холоднокровність, уважність та сконцентрованість. Зараз починається ще одна ніч війни, а завтра ще один день війни.