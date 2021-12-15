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    Єврокомісія пропонує реформувати Шенгенську зону

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    ЄК запропонувала реформувати Шенгенську зону через міграційну кризу та пандемію - Єврокомісія пропонує реформувати Шенгенську зону
    ЄК запропонувала реформувати Шенгенську зону через міграційну кризу та пандемію
    Fabrizio Bensch/Reuters

    ЄС планує посилити контроль за периментом Шенгенської зони

    Європейська комісія (ЄК) запропонувала реформувати Шенгенський простір з урахуванням уроків пандемії коронавірусу, а також міграційної кризи на кордоні країн Євросоюзу та Білорусі. Про це йдеться у документі, опублікованому на офіційному сайті Єврокомісії.

    «Пропоновані зміни націлені на посилення координації всередині ЄС, дозволять державам отримати покращені інструменти для протистояння складностям в управлінні спільними зовнішніми кордонами ЄС, а також внутрішніми кордонами в Шенгенському просторі», – йдеться у тексті документа.

    У контексті міграційної кризи на кшталт ситуації, що склалася на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією, Єврокомісія пропонує скоротити кількість чинних контрольно-пропускних пунктів, посилити заходи щодо охорони зовнішнього кордону ЄС, а також розглядати заявки біженців на надання притулку прямо на прикордонній території.

    Крім того, країнам Євросоюзу потрібно укласти або оновити двосторонні угоди про реадмісію, налагодити ефективнішу співпрацю між органами правопорядку у прикордонних зонах – це дозволить депортувати незаконних мігрантів не за межі ЄС, а до тієї європейської країни, з якої безпосередньо прибув порушник.

    Також члени ЄК запропонували мінімізувати введення будь-яких обмежень на пересування всередині Шенгенської зони.

    З 2015 року низка країн ЄС запроваджувала тимчасовий контроль на кордонах усередині Шенгену через міграційну кризу 2015 року, терористичні загрози та пандемію коронавірусу. ЄК запропонувала впорядкувати цю процедуру та запроваджувати подібні обмеження загальним рішенням Ради ЄС, якщо йдеться про загальну загрозу.

    «Згідно з нашими сьогоднішніми пропозиціями, ми стежитимемо за тим, щоб обмеження на кордонах були лише крайнім заходом, запроваджувалися після проведення загальної оцінки ситуації і лише на необхідний термін», – заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йохансон.

    Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути правила Шенгенської зони в бік посилення захисту зовнішніх кордонів Євросоюзу.

    За його словами, першим пріоритетом стане запровадження політичного управління Шенгена, подібного до того, що існує в зоні євро. Другим пріоритетом Макрон назвав створення механізму екстреної підтримки європейських кордонів у разі кризи.

    Теги: ЄС Єврокомісар Єврокомісія порушник
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    Єврокомісія пропонує реформувати Шенгенську зону