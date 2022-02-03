Комісія втретє провалила затвердження антикорупційного прокурора

Конкурсна комісія, яка має оголосити ім'я нового керівника САП, не змогла зібрати кворум

Найбільше балів під час конкурсу, що відбувся у грудні, набрав детектив НАБУ Олександр Клименко

Сьогодні, 3 лютого, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу. Найбільше балів під час конкурсу набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Про це йшлося у трансляції з засідання комісії.

Голова комісії Катерина Коваль повідомила, що на засіданні відсутні члени Андрій Гуджал, Олена Бусол та Євген Соболь. Перший заявив, що у відрядження, Бусол відмовилась брати участь, а Соболь спершу попереджав про запізнення.

Через це не вдалося зібрати кворум, тож засідання конкурсної комісії не відкрили.

Член комісії від міжнародних організацій Драго Кос описав ситуацію так: «Ми знаємо переможця, але не хочемо його оголошувати».

21 грудня 2021 року конкурсна комісія з обрання керівника САП оголосила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Як повідомляв «Главком», 24 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не змогла затвердити результати конкурсу, за яким найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. За визнання Клименка переможцем не знайшлося достатньо голосів.

Тимчасовий керівник Антикорупційної прокуратури розказав про свої стосунки з Офісом президента.

Днями директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін назвав впливового політика, який зриває конкурс з вибору керівника Антикорупційної прокуратурию

Раніше Шабунін заявляв, що Коломойський стоїть за блокуванням конкурсу на антикорупційного прокурора.

Також США назвали винних у зриві конкурсу на антикорупційного прокурора.

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