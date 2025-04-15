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Олег Григоров стане новим очільником Сумської ОВА: досьє на генерал-майора поліції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Олег Григоров стане новим очільником Сумської ОВА: досьє на генерал-майора поліції
Григоров Олег був ексначальником поліції Луганської області
фото: Луганська ОВА/Facebook

Сім’я Григорових володіє двома автомобілями: Mazda CX-5 2021 року випуску та Audi Q7 2016 року

Сьогодні, 15 квітня, уряд погодив кандидатуру генерал-майора поліції Олега Григорова на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Тепер президент Володимир Зеленський має підписати розпорядження про призначення на посаду. «Главком» розповідає, що відомо про Олега Григорова.

Олег Григоров: досьє

Олег Григоров – генерал-майор поліції. Раніше був заступником начальника Головного управління національної поліції Сумщини, потім перейшов на таку ж посаду в Запорізькій області. Згодом став начальником ГУНП в Луганській області.

У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський надав Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Олег Григоров стане новим очільником Сумської ОВА: досьє на генерал-майора поліції фото 1
скриншот

Наприкінці січня 2025 року Олег Григоров подав декларацію. У спільній власності з Людмилою Григоровою він має квартиру в Сумах, якою безоплатно користується його дружина Ірина. Ще одне житло, квартира в Києві, яка належить Олександру Сачку, Григоров орендує. Проживає генерал-майор поліції офіційно в Запоріжжі, у гуртожитку, яка перебуває у власності Національного університету «Запорізька політехніка».

Сім’я Григорових володіє двома автомобілями: Mazda CX-5 2021 року випуску, вартістю 941,2 тис. грн, зареєстрована на дружину, а Audi Q7 2016 року, оціночною вартістю 980 тис. грн, належить самому Олегу Григорову.

Олег Григоров стане новим очільником Сумської ОВА: досьє на генерал-майора поліції фото 2
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У 2024 році на посаді в поліції Луганської області Григоров отримав 845,2 тис. грн заробітної плати. Крім того, 473,7 тис. грн він отримав як грошове забезпечення від Національної поліції України. Його дружина, яка працює в Нацполіції Сумської області, заробила за рік майже 510 тис. грн.

Разом подружжя зберігає готівкою 1 447 000 грн. На банківських рахунках Олег Григоров мав близько 32 тис. грн, а його дружина – майже 90 тис. грн.

Нагадаємо, уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Замість Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації стане Олег Григоров.

Теги: Суми політика Сумщина

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