Буданов назвав виконавців воєнного злочину в Сумах

За словами очільника розвідки, Суми атакували двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23

Терористичного удару по центру Сум 13 квітня завдали дві ракетні бригади Росії. Ракети були випущені з Воронезької та Курської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

«Черговий воєнний злочин Росії – удар балістикою по Сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожності огидної проклятої Москви», – зазначив Буданов.

За словами очільника розвідки, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (населений пункт Лиски) та Курської (населений пункт Леженьки) областей відповідно.

«Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець – від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети – не уникнув відплати», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 14:15 відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.